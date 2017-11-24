Саміт СхП підтримав створення Європейського фонду сталого розвитку для інвестицій

"План зовнішніх інвестицій надає нові можливості фінансування, зокрема шляхом створення Європейського фонду сталого розвитку, який, як очікується, буде ефективно мобілізувати значні обсяги інвестицій", - сказано у декларації.

Нагадаємо, ранше ЄП закликав створити трастовий фонд для України, Грузії та Молдови.

В Україні заявили, що розраховують на підтримку позиції ЄП на саміті Східного партнерства.