Саміт СхП підтримав створення Європейського фонду сталого розвитку для інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Підписанти у декларації за підсумками саміту Східного партнерства підтримали ідею створення Європейського фонду сталого розвитку для мобілізації інвестицій. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст документу.
"План зовнішніх інвестицій надає нові можливості фінансування, зокрема шляхом створення Європейського фонду сталого розвитку, який, як очікується, буде ефективно мобілізувати значні обсяги інвестицій", - сказано у декларації.
Нагадаємо, ранше ЄП закликав створити трастовий фонд для України, Грузії та Молдови.
В Україні заявили, що розраховують на підтримку позиції ЄП на саміті Східного партнерства.