Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подписанты в декларации по итогам саммита Восточного партнерства поддержали идею создания Европейского фонда устойчивого развития для мобилизации инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст документа.
"План внешних инвестиций предоставляет новые возможности финансирования, в частности путем создания Европейского фонда устойчивого развития, который, как ожидается, будет эффективно мобилизовать значительные объемы инвестиций", - говорится в декларации.
Напомним, ранше ЕП призвал создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы.
В Украине заявили, что рассчитывают на поддержку позиции ЕП на саммите Восточного партнерства.