Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций

"План внешних инвестиций предоставляет новые возможности финансирования, в частности путем создания Европейского фонда устойчивого развития, который, как ожидается, будет эффективно мобилизовать значительные объемы инвестиций", - говорится в декларации.

Напомним, ранше ЕП призвал создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы.

В Украине заявили, что рассчитывают на поддержку позиции ЕП на саммите Восточного партнерства.