Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75512 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64626 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72054 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117414 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114965 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143618 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107376 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций

Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций

Киев  •  УНН

 • 11615 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Подписанты в декларации по итогам саммита Восточного партнерства поддержали идею создания Европейского фонда устойчивого развития для мобилизации инвестиций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст документа.

"План внешних инвестиций предоставляет новые возможности финансирования, в частности путем создания Европейского фонда устойчивого развития, который, как ожидается, будет эффективно мобилизовать значительные объемы инвестиций", - говорится в декларации.

Напомним, ранше ЕП призвал создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы.

В Украине заявили, что рассчитывают на поддержку позиции ЕП на саммите Восточного партнерства.

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