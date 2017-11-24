Саміт Східного партнерства потрапив до трендів бельгійського Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Тема саміту Східного партнерства, який у п'ятницю відбудеться у Брюсселі, потрапив до популярних тем у бельгійському сегменті сервісу Twitter. Про це УНН повідомляє з посиланням на Trendinalia Belgium.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС показали, як готуються до саміту Східного партнерства
Так, тема саміту (#EaPSummit) увійшла до ТОП-5 найпопулярніших.
На першому місці опинилася "чорна п'ятниця" (#BlackFriday).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, чого очікувати від Брюссельського саміту Східного партнерства
Нагадаємо, 24 листопада в Брюсселі відбудеться 5-й саміт Східного партнерства.
⒈ #BlackFriday
⒉ #Steracteur
⒊ #andbay
⒋ #Forest
⒌ #EaPSummit
⒍ Happy Thanksgiving
⒎ Vorst
⒏ Zulte Waregem
⒐ Saint-Nicolas
⒑ Lille
2017/11/24 08:11 CET #trndnl https://t.co/nkzfydaopQ