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Саміт Східного партнерства потрапив до трендів бельгійського Twitter

Саміт Східного партнерства потрапив до трендів бельгійського Twitter

Київ • УНН

 • 12282 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Тема саміту Східного партнерства, який у п'ятницю відбудеться у Брюсселі, потрапив до популярних тем у бельгійському сегменті сервісу Twitter. Про це УНН повідомляє з посиланням на Trendinalia Belgium.

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Так, тема саміту (#EaPSummit) увійшла до ТОП-5 найпопулярніших.

На першому місці опинилася "чорна п'ятниця" (#BlackFriday).

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Нагадаємо, 24 листопада в Брюсселі відбудеться 5-й саміт Східного партнерства.

#BlackFriday
#Steracteur
#andbay
#Forest
#EaPSummit
⒍ Happy Thanksgiving
⒎ Vorst
⒏ Zulte Waregem
⒐ Saint-Nicolas
⒑ Lille

2017/11/24 08:11 CET #trndnl https://t.co/nkzfydaopQ

— Trendinalia Belgium (@trendinaliaBE) 24 листопада 2017 р.

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