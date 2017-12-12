Сало в магазинах вже коштує близько 160 грн за кг - експерт

Так, цьогоріч сало стало рекордсменом подорожчання серед так званих соціальних продуктів харчування. З початку року продукт здорожчав на 68%.

“При тому велика різниця між цінами в окремих регіонах: коли тернополянин платить за нього 46 грн, то киянин — 124. Ціна на сало в столиці коливається між 100 та 150 грн. При цьому ціна іноді залежить від години продажу, а не від якості”, — написав О.Дорошенко.

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Разом з тим, серед низки пострадянських країн вартість магазинного сала в Україні є найвищою, зазначив експерт.

“В Україні ціна на сало в магазині становила 157,6 грн. за кілограм продукту, у Білорусі — 140,5 грн., у Литві — 138,1 грн., а в Польщі всього 58,4 грн. Польські виробники відпускають сало, із необхідними для нашої країни документами, навіть від 25 грн. за кілограм”, — написав О.Дорошенко.

Експерт також пояснив, чому сало в Україні б’є цінові рекорди. Одна з головних причин — скорочення поголів’я свиней у селян.

“А причина скорочення поголів’я у тому числі в зменшенні відходів продуктів зі столу господарів, які раніше були основним джерелом надходжень їжі. Раніше до третини всіх продуктів викидалося, що відповідає світовим тенденціям. Але через зниження рівня життя українці стали економнішими і купують стільки, скільки можуть з’їсти. Якщо ж додати африканську чуму свиней, то коло замикається”, — додав О.Доршенко.

Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тис. голів свиней через АЧС. Разом з тим, за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.

За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.

Також нагадаємо, що через АЧС в Україні дорожчає м’ясо.