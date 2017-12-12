Сало в магазинах уже стоит около 160 грн за кг - эксперт

Так, в этом году сало стало рекордсменом подорожания среди так называемых социальных продуктов питания. С начала года продукт подорожал на 68%.

“При том большая разница между ценами в отдельных регионах: когда житель Тернополя платит за него 46 грн, то киевлянин — 124. Цена на сало в столице колеблется между 100 и 150 грн. При этом цена иногда зависит от часов продажи, а не от качества”, — написал О.Дорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине значительно сократились сбыт свиней и реализация свинины

Вместе с тем, среди ряда постсоветских стран стоимость магазинного сала в Украине является самой большой, отметил эксперт.

“В Украине цена на сало в магазине составляла 157,6 грн. за килограмм продукта, в Беларуси — 140,5 грн., в Литве — 138,1 грн., а в Польше всего 58,4 грн. Польские производители отпускают сало, с необходимыми для нашей страны документами, даже от 25 грн. за килограмм”, — написал О.Дорошенко.

Эксперт также объяснил, почему сало в Украине бьет ценовые рекорды. Одна из главных причин — сокращение поголовья свиней у селян.

“А причина сокращения поголовья в том числе в уменьшении отходов продуктов со стола хозяев, которые ранее были основным источником поступлений пищи. Ранее до трети всех продуктов выбрасывалось, что соответствует мировым тенденциям. Но из-за снижения уровня жизни украинцы стали экономнее и покупают столько, сколько могут съесть. Если же добавить африканскую чуму свиней, то круг замыкается”, — добавил О.Доршенко.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо.