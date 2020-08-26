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Садовий підтримав кредит ЄІБ на будівництво об’їзду Львова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Навколо Львова буде побудована повноцінна кільцева об'їзна дорога, яка розвантажить місто. Про це написав мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Садовий підтримав кредит ЄІБ на будівництво об’їзду Львова

Глава Львова назвав топовою новиною ратифікацію Верховною радою фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка передбачає залучення коштів позики у розмірі 450 млн євро, зокрема, і на будівництво північної об’їзної дороги Львова.

“Без перебільшення, ТОП-новина. Нарешті навколо Львова буде повноцінна, кільцева об’їзна дорога, яка в тому числі розвантажить місто. А ще цей проект — чудовий приклад того, як співпраця з європейськими партнерами дозволяє вже сьогодні робити те, на що не вистачало коштів десятиліттями”, — написав Садовий на своїй сторінці.

Нагадуємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що 450 млн євро кредитної позики від ЄІБ підуть на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Київ-Одеса та будівництво північного об’їзду міста Львова.

За його словами, реалізація проєкту підвищить безпеку дорожнього руху на головних автошляхах країни, які мають важливе значення для внутрішнього руху транспорту і сполучають Україну зокрема з Європейським Союзом, а також поєднують місто Київ з чорноморськими портами України.

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