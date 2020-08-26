Садовий підтримав кредит ЄІБ на будівництво об’їзду Львова

Глава Львова назвав топовою новиною ратифікацію Верховною радою фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка передбачає залучення коштів позики у розмірі 450 млн євро, зокрема, і на будівництво північної об’їзної дороги Львова.

“Без перебільшення, ТОП-новина. Нарешті навколо Львова буде повноцінна, кільцева об’їзна дорога, яка в тому числі розвантажить місто. А ще цей проект — чудовий приклад того, як співпраця з європейськими партнерами дозволяє вже сьогодні робити те, на що не вистачало коштів десятиліттями”, — написав Садовий на своїй сторінці.

Нагадуємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що 450 млн євро кредитної позики від ЄІБ підуть на капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Київ-Одеса та будівництво північного об’їзду міста Львова.

За його словами, реалізація проєкту підвищить безпеку дорожнього руху на головних автошляхах країни, які мають важливе значення для внутрішнього руху транспорту і сполучають Україну зокрема з Європейським Союзом, а також поєднують місто Київ з чорноморськими портами України.