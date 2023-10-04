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Садовий намагається втримати питання містобудівних: хто у Львові буде відповідати за видачу дозволів на новобудови?

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Близько місяця у Львові не видають містобудівні умови та обмеження. Варто відзначити, що до рішення Львівського адміністративного суду дозвіл на зведення новобудов видавав виконавчий комітет міськради. Однак суд визначив, що ці повноваження потрібно передати від виконкому до Управління архітектури та урбаністики. Тим часом мер Андрій Садовий хапається за останню соломинку, аби втримати питання містобудів, передає УНН із посиланням на "Факти".

«І попри те, що роками він та його „ручний виконком“ добре насолили тим забудовникам, які відмовлялися нести „долю“, — мер вирішив пошукати у них підтримки. Особисто постати перед підприємцями не ризикнув, а от Зубача не пошкодував. Тож заступник міського голови Любомир Зубач та головний архітектор Антон Коломейцев зустрілися з львівськими забудовниками, аби обговорити таке болюче й цінне для чиновника та мера питання видачі містобудів», — пише «Вголос».

За словами депутата Львівської міської ради від фракції «Європейська Солідарність», відомого забудовника Назара Бербеки, основною темою зустрічі було обговорення видачі містобудівних умов у Львові та сплати інвестиційних внесків на розвиток соціальної інфраструктури.

Як пише «Вголос», забудовники одноголосно й категорично виступили проти того, щоб ці повноваження передали «ручному» виконкому мера.

«Це не дивно, адже під час розгляду містобудівних питань неодноразово порушувалось законодавство. Це дослідили члени підкомісії з питань діяльності виконавчого комітету. Замість 10 робочих днів заявники могли очікувати на відповідь понад 180 днів. Окрім того, Львівська міська проводила реконструкції комунальних об’єктів без погодження депутатського корпусу!» — йдеться у матеріалі.

Водночас «натхненний» зустріччю Зубач у своїх соціальних мережах розмірковує про містобуди крізь призму астрології, забувши про ряд порушень щодо законних термінів, яких не дотримувався виконком.

«Я не дуже вірю в гороскопи й зірки. Але останні події з містобудами у Львові наштовхують на певні думки та паралелі. Вирішив поділитись ними. Знавці кажуть, дивні речі відбуваються на повний Місяць. Ну десь так. Але не втрачаймо оптимізму. Астрологи запевняють: скоро гарний час позбутися всього, що заважає в житті.

Тож є шанс, що емоції вщухнуть, амбіції спадуть. Хтось зрозуміє, що до виборів далеко та є просто важливі для міста речі. Районна рада займеться своїми справами, а спільне рішення буде знайдено у стінах Ратуші. І воно точно буде законним і в інтересах громади. Адже містобудування — дуже чутлива для мешканців сфера. І без їхньої участі це точно не поїде", — написав Зубач.

Але варто згадати рекомендації НАЗК щодо «Корупційних ризиків у процедурі видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки» за 2021 рік, у яких чітко зазначено, що видача містобудівних умов виконкомом — то корупція.

Нагадаємо, на крайньому пленарному засіданні Львівської міської ради депутатам запропонували визначити управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури. Однак Андрій Садовий поспішно закрив сесію, аби не допустити голосування, яке могло бути не на його користь…

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