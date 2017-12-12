Сачка обрано найкращим тренером за підсумками 19 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало та підбило підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги, обравши тренера “Ворскли” кращим наставником 19-го туру, інформує УНН з посиланням на Всеукраїнське об’єднання тренерів.
Василь Сачко набрав середній бал 4,8 і тріумфував у номінації завдяки звитязі його колективу над “Олімпіком” 4:1.
“Для „Ворскли“ цей виїзд був визначальним — зважаючи на непрості протистояння у конкурентів, перемога над одним із них в очному матчі відкривала перед полтавцями чудові перспективи. Незважаючи на всі труднощі, підопічні Сачка виграли виїзний матч і в чудовому настрої завершили ігрову програму року”, — сказано в у повідомленні.
Примітно, що Сачко отримав найвищі оцінки за такими критеріями — номінальний результат команди, труднощі у вишикуванні та керуванні підопічними, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.
Нагадаємо, що тренера “Олександрії” визнавали кращим рульовим за підсумками 16 і 17 турів УПЛ.