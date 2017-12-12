Сачко избран лучшим тренером по итогам 19 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало и подвело итоги очередного тура украинской Премьер-лиги, выбрав тренера “Ворсклы” лучшим наставником 19-го тура, информирует УНН со ссылкой на всеукраинское объединение тренеров.
Василий Сачко набрал средний балл 4,8 и торжествовал в номинации благодаря победе его коллектива над “Олимпиком” 4: 1.
“Для „Ворсклы“ этот выезд был определяющим — учитывая непростые противостояния у конкурентов, победа над одним из них в очном матче открывала перед полтавчанами прекрасные перспективы. Несмотря на все трудности, подопечные Сачко выиграли выездной матч и в отличном настроении завершили игровую программу года”, — говорится в в сообщении.
Примечательно, что Сачко получил самые высокие оценки по таким критериям — номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, тренерское мастерство и накопительный критерий.
Напомним, что тренера “Александрии” признавали лучшим рулевым по итогам 16 и 17 туров УПЛ.