Саботування наказу МОЗ про обв'язкове ІФА-тестування лікарів дорівнює тероризму - Шахов

“Я з трибуни не один раз про це казав. Казав, що нам треба протестувати кожного українця на антитіла. Я переконаний, що вироблений вже колективний імунітет до “ковіду” в Україні, і що багато хто вже перехворіли ще в грудні, січні, лютому. І якщо МОЗ видав наказ про тестування медичних працівників - це суперово.

Якщо міністр каже, що є змога це робити українськими тестами, які коштують не 37 євро на людину, а 20 центів і виявляють на 98,8 % антитіла в крові людини – це теж добре”, - каже політик.

Шахов наголошує, що саботування наказу МОЗ про тестування медиків на місцях – “практично дорівнюється тероризму”.

“Коли ми виявимо скільки людей перехворіло, то ми дозволимо їм жити нормальним життям. У них же імунітет, як і у мене. Я не вдягаю маску на вулиці.

Я, до речі, здав кров на плазму, щоб наші українські вчені вивчали її, мали змогу працювати над українськими препаратами від “ковіду”. І, коли я здавав кров у Черкасах в лабораторії, то лікарі мені сказали, що ще 500 таких як я мають здати кров, яка потрібна для плазми”, - розповів нардеп.

Політик наголосив, що ІФА-тестування - гарантія безпеки медиків, але загалом, його мають пройти й усі громадяни.