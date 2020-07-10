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Саботаж приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании врачей равен терроризму - Шахов

Саботаж приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании врачей равен терроризму - Шахов

Киев  •  УНН

 • 27218 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В ряде регионов Украины охват медиков тестированием на covid-19 находится на очень низком уровне. И это несмотря на то, что приказ Минздрава прямо предусматривает необходимость ИФА-скрининга для медиков, работающих с больными коронавирусом, контактными лицами. Игнорирование приказа Минздрава - равно терроризму, убежден депутат Сергей Шахов, который в свое время сам переболел covid-19, передает УНН.

"Я с трибуны не раз об этом говорил. Говорил, что нам надо протестировать каждого украинца на антитела. Я убежден, что выработан уже коллективный иммунитет к "ковиду" в Украине, и многие уже переболели еще в декабре, январе, феврале. И если Минздрав издал приказ о тестировании медицинских работников - это круто.

Если министр говорит, что есть возможность это делать украинскими тестами, которые стоят не 37 евро на человека, а 20 центов и выявляют на 98,8% антитела в крови человека - это тоже хорошо", - говорит политик.

Шахов отмечает, что саботаж приказа Минздрава о тестировании медиков на местах - "практически равняется терроризму".

"Когда мы обнаружим сколько людей переболело, то мы позволим им жить нормальной жизнью. У них есть иммунитет, как и у меня. Я не надеваю маску на улице.

Я, кстати, сдал кровь на плазму, чтобы наши украинские ученые изучали ее, могли работать над украинскими препаратами от "ковида". И, когда я сдавал кровь в Черкассах в лаборатории, то врачи мне сказали, что еще 500 таких как я должны сдать кровь, которая нужна для плазмы", - рассказал нардеп.

Политик отметил, что ИФА-тестирование - гарантия безопасности медиков, но в целом, его должны пройти и все граждане.

Украинские Национальные Новости

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