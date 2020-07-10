Саботаж приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании врачей равен терроризму - Шахов

"Я с трибуны не раз об этом говорил. Говорил, что нам надо протестировать каждого украинца на антитела. Я убежден, что выработан уже коллективный иммунитет к "ковиду" в Украине, и многие уже переболели еще в декабре, январе, феврале. И если Минздрав издал приказ о тестировании медицинских работников - это круто.

Если министр говорит, что есть возможность это делать украинскими тестами, которые стоят не 37 евро на человека, а 20 центов и выявляют на 98,8% антитела в крови человека - это тоже хорошо", - говорит политик.

Шахов отмечает, что саботаж приказа Минздрава о тестировании медиков на местах - "практически равняется терроризму".

"Когда мы обнаружим сколько людей переболело, то мы позволим им жить нормальной жизнью. У них есть иммунитет, как и у меня. Я не надеваю маску на улице.

Я, кстати, сдал кровь на плазму, чтобы наши украинские ученые изучали ее, могли работать над украинскими препаратами от "ковида". И, когда я сдавал кровь в Черкассах в лаборатории, то врачи мне сказали, что еще 500 таких как я должны сдать кровь, которая нужна для плазмы", - рассказал нардеп.

Политик отметил, что ИФА-тестирование - гарантия безопасности медиков, но в целом, его должны пройти и все граждане.