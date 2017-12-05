Саакашвілі звинувачує українську і грузинську владу в спробі посадити його
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА та екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, обвинувачений в сприяні злочинної організації в Україні, назвав підозру стововно себе провокацією української та грузинської влади, передає кореспондент УНН.
"Все це провокація діючої української влади і Іванішвілі (колишній Прем'єр-міністр Грузії - ред.), щоб посадити мене у в'язницю," - про це сказав Саакашвілі зі сцени.
Всього на площі кілька сотень прибічників екс-голови Одеської ОДА.
"З цією владою в Україні не буде миру і розвитку. Саме тому ми вимагаємо імпічмент для президента," - заявив Міхеіл Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Грузії відреагували на затримання Саакашвілі
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.
При цьому в коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру про нібито сприяння злочинної організації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, в Саакашвілі 5 грудня вранці пройшов обшук за підозрою отримання грошей на протестні акції від соратників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе заявив, що ранком 5 грудня в будинку Саакашвілі виламували двері.