Саакашвили обвиняет украинскую и грузинскую власть в попытке посадить его
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Саакашвили, обвиняемый в содействий преступной организации в Украине, назвал подозрение стововно себя провокацией украинской и грузинской власти, передает корреспондент УНН.
"Все это провокация действующей украинской власти и Иванишвили (бывший Премьер-министр Грузии - ред.), чтобы посадить меня в тюрьму", - об этом сказал Саакашвили со сцены.
Всего на площади несколько сотен сторонников экс-главы Одесской ОГА.
"С этой властью в Украине не будет мира и развития. Именно поэтому мы требуем импичмент для президента," - заявил Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
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Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.