Саакашвілі заявив, що його 11-річного сина разом із охоронцем затримали у “Борисполі”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали 11-річного сина Міхеіла Саакашвілі та його охоронця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, передає УНН.
“Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11 річного сина і співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував”, — написав Саакашвілі.
Він також додав, що “співробітник служби, що супроводжує мого сина, який летить до мене, знаходиться в офіційному відрядженні”.
“У них всі документи в порядку, але два години їх тримають в окремій кімнаті без пояснення причин. Їду в аеропорт з’ясовувати що відбувається”, — додав Саакашвілі.
Згодом політик записав відеозвернення із аеропорту “Бориспіль”, в якому зазначив, що його охоронця “скрутили прикордонники”, а потім запхали до літака.
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Саакашвілі додав, що його син нібито знаходиться у правоохоронців.
Він також звернувся до Президента України Петра Порошенка і закликав віддати йому сина.