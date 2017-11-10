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Саакашвили заявил, что его 11-летнего сына вместе с охранником задержали в "Борисполе"

Саакашвили заявил, что его 11-летнего сына вместе с охранником задержали в "Борисполе"

Киев  •  УНН

 • 14899 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" задержали 11-летнего сына Михеила Саакашвили и его охранника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Два часа назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11 летнего сына и сотрудника грузинской службы государственной охраны, который сопровождал", - написал Саакашвили.

Он также добавил, что "сотрудник службы, сопровождает моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке".

"У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит", - добавил Саакашвили.

Впоследствии политик записал видеообращение из аэропорта "Борисполь", в котором отметил, что охранника его сына "скрутили пограничники", а затем запихнули в самолет.

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Саакашвили добавил, что его сын якобы находится у правоохранителей.

Он также обратился к Президенту Украины Петру Порошенко и призвал отдать ему сына.

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