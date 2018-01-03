Саакашвілі заявив, що не ухилявся від викликів правоохоронних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі не ухилявся від викликів правоохоронних органів. Про це він сказав перед судовим засіданням у Апеляційному суді Києва, де розглянуть скаргу Генпрокуратури щодо запобіжного заходу С.Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, я не ухилявся від усіх цих дій - я був і в прокуратурі, і в СБУ, і регулярно прихожу в суд, не дивлячись на те, що весь цей процес викликає у мене блювотний комплекс. Усі прекрасно знають, чому я тут, і всі прекрасно знають, що вони від мене хочуть", - заявив він.
Цей процес, за словами самого М.Саакашвілі, є абсолютно політичним.
Нагадаємо, у грудні М.Саакашвілі щонайменше двічі приходив до правоохоронців, але не йшов на допит.
Зокрема, 18 грудня він дав брифінг у приміщенні ГПУ, але на допит не пішов.
Пізніше, 26 грудня, М.Саакашвілі прийшов до СБУ, але від допиту відмовився.