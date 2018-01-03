Саакашвили заявил, что не уклонялся от вызовов правоохранителей

"Как вы знаете, я не уклонялся от всех этих действий – я являлся и в прокуратуру, и в СБУ, и регулярно являюсь в суд, не смотря на то, что весь этот процесс вызывает у меня рвотный комплекс. Все прекрасно знают, почему я тут, и все прекрасно знают, что они от меня хотят", - заявил он.

Этот процесс, по словам самого М.Саакашвили, является абсолютно политическим.

Напомним, в декабре М.Саакашвили по меньшей мере дважды приходил к правоохранителям, но не шел на допрос.

В частности, 18 декабря он дал брифинг в помещении ГПУ, но на допрос не пошел.

Позже, 26 декабря, М.Саакашвили пришел в СБУ, но от допроса отказался.