Саакашвілі заявив, що “економіка лусне” від карантину вихідного дня

“У всього є дві сторони. У Німеччини, Франції та інших країн (де введені жорсткі карантинні обмеження — ред.) великі ресурси, резерви, і вони допомагають бізнесу. В Україні сьогодні таких ресурсів немає. Я думаю, Зеленський правильно зробив, що частину „ковідних“ грошей направили на допомогу бізнесу. Ці 8 тис. грн хоч якась, але допомога. Але, звичайно, цього буде недостатньо”, — підкреслив Саакашвілі.

За його словами, проблема в тому, що “якщо просто наїжджати, закривати (бізнес — ред.) — навряд чи це буде ефективним”.

“Більше того, ці заходи не працюють. Я на вихідних був у багатьох місцях, де спокійно працюють кафе, ресторани, поліція бере гроші за те, що вони відкриті, спокійно кришують. Давайте не будемо себе обманювати”, — сказав він.