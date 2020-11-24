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Саакашвілі заявив, що “економіка лусне” від карантину вихідного дня

Саакашвілі заявив, що “економіка лусне” від карантину вихідного дня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив, що карантин вихідного дня веде до тяжкої економічної кризи, повідомляє УНН.

“У всього є дві сторони. У Німеччини, Франції та інших країн (де введені жорсткі карантинні обмеження — ред.) великі ресурси, резерви, і вони допомагають бізнесу. В Україні сьогодні таких ресурсів немає. Я думаю, Зеленський правильно зробив, що частину „ковідних“ грошей направили на допомогу бізнесу. Ці 8 тис. грн хоч якась, але допомога. Але, звичайно, цього буде недостатньо”, — підкреслив Саакашвілі.

За його словами, проблема в тому, що “якщо просто наїжджати, закривати (бізнес — ред.) — навряд чи це буде ефективним”.

“Більше того, ці заходи не працюють. Я на вихідних був у багатьох місцях, де спокійно працюють кафе, ресторани, поліція бере гроші за те, що вони відкриті, спокійно кришують. Давайте не будемо себе обманювати”, — сказав він.

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