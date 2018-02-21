Саакашвілі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України заборонила колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року. Про це УНН повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.
“Можу підтвердити, це рішення командира Мостинського загону, на ділянці якого у вересні Міхеіл Саакашвіллі незаконно перетнув лінію державного кордону. Власне це його повноваження і він приймає таке рішення по іншим порушникам державного кордону. Дійсно, йому заборонено в’їзд на 3 роки”, — повідомив Слободян.
За його словами, заборона для екс-президента Грузії діятиме до лютого 2021 року.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.