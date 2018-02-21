Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года

"Могу подтвердить, это решение командира Мостинського отряда, на участке которого в сентябре Михеил Саакашвилли незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы. Действительно, ему (Саакашвили - ред.) запрещен въезд на 3 года", - сообщил Слободян.

По его словам, запрет для экс-президента Грузии будет действовать до февраля 2021 года.

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.