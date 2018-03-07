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Саакашвілі впевнений, що вже в цьому році повернеться в Україну

Саакашвілі впевнений, що вже в цьому році повернеться в Україну

Київ • УНН

 • 9409 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що вже в цьому році має намір повернутися в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю Meduza, передає УНН.

"Українська теперішня влада поставила мені трирічну заборону (на в'їзд). Але я майже впевнений, що вже в цьому році повернуся в Україну. Не думаю, що вони довго протримаються. Люди, у яких такі істерики, не можуть довго протриматися, з огляду на український характер, волелюбність українського народу і його прагнення до змін", - заявив Саакашвілі.

Саакашвілі також заявив, що він готує своє повернення в Україну і бере активну участь в політичних процесах в Грузії.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заборонила Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року.

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