Саакашвілі впевнений, що вже в цьому році повернеться в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що вже в цьому році має намір повернутися в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю Meduza, передає УНН.
"Українська теперішня влада поставила мені трирічну заборону (на в'їзд). Але я майже впевнений, що вже в цьому році повернуся в Україну. Не думаю, що вони довго протримаються. Люди, у яких такі істерики, не можуть довго протриматися, з огляду на український характер, волелюбність українського народу і його прагнення до змін", - заявив Саакашвілі.
Саакашвілі також заявив, що він готує своє повернення в Україну і бере активну участь в політичних процесах в Грузії.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заборонила Саакашвілі в'їзд в Україну до 2021 року.