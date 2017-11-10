Саакашвілі уже зустрівся із сином - прикордонники

"Дійсно, 10 листопада близько 18.30 до аеропорту "Бориспіль" рейсом із Тбілісі прибув неповнолітній громадянин-нерезидент України, який є сином Михаїла Саакашвілі. На жаль, дитину в аеропорту ніхто із близьких родичів чи інших уповноважених осіб не зустрічав. Після того, як до аеропорту прибув батько даного громадянина (близько 20.00), прикордонники оформили факт перетину кордону неповнолітнім громадянином та впевнилися, що син зустрівся з батьком", - написав Слободян.

Він також додав, що охоронця, який прибув разом із сином Михаїла Саакашвілі, то "він непропущений через кордон із міркувань безпеки".

Раніше Саакашвілі заявив, що у міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали 11-річного сина та його охоронця.