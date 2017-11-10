Саакашвили уже встретился с сыном - пограничники

"Действительно, 10 ноября около 18.30 в аэропорту "Борисполь" рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом", - написал Слободян.

Он также добавил, что охранника, который прибыл вместе с сыном Михеила Саакашвили, то "он непропущен через границу из соображений безопасности".

Ранее Саакашвили заявил, что в международном аэропорту "Борисполь" задержали 11-летнего сына и его охранника.