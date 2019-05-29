Саакашвілі у Варшаві отримав посвідчення на повернення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Михайло Саакашвілі, якому вчора повернув громадянство президент Володимир Зеленський, отримав у посольстві у Варшаві посвідчення на повернення в Україну і планує вже сьогодні літаком прилетіти до столиці. Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, передає УНН.
"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві Посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва", - написав він.
Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.