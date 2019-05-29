Саакашвілі у Варшаві отримав посвідчення на повернення в Україну

КИЇВ. 29 травня. УНН. Михайло Саакашвілі, якому вчора повернув громадянство президент Володимир Зеленський, отримав у посольстві у Варшаві посвідчення на повернення в Україну і планує вже сьогодні літаком прилетіти до столиці. Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, передає УНН.