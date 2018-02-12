Саакашвілі розповів про затримання та депортацію до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі по телефону розповів подробиці затримання та депортації до Польщі, передає УНН з посиланням на прес-службу “Руху нових сил”.
“В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, завязати руки. Посадили на літак, який довго кружляв по Києву. Висадили в Борисполі, потім підігнали літак, скрутили руки і грубо посадили на нього”, — цитує прес-служба слова Саакашвілі.
Він також зазначив, що кримінальна справа проти нього сфальшована, і “Путін, і Порошенко, і Іванішвілі хочуть від нього позбутись”.
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Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.
Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.