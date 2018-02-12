Саакашвили рассказал о задержании и депортации в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили по телефону рассказал подробности задержания и депортации в Польшу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Движения новых сил".
"В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него", - цитирует пресс-служба слова Саакашвили.
Он также отметил, что уголовное дело против него сфальсифицировано, и "Путин, и Порошенко, и Иванишвили хотят от него избавиться".
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Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.
Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.