Саакашвили рассказал о задержании и депортации в Польшу

"В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него", - цитирует пресс-служба слова Саакашвили.

Он также отметил, что уголовное дело против него сфальсифицировано, и "Путин, и Порошенко, и Иванишвили хотят от него избавиться".

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Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.

Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.