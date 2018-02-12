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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78791 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92795 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 95307 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110992 просмотра

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10 марта, 11:47 • 101527 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105086 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Саакашвили рассказал о задержании и депортации в Польшу

Саакашвили рассказал о задержании и депортации в Польшу

Киев  •  УНН

 • 9302 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили по телефону рассказал подробности задержания и депортации в Польшу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Движения новых сил".

"В кафе ворвались, посадили в автобус. Они пытались закрыть мне глаза, связать руки. Посадили на самолет, долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, затем подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него", - цитирует пресс-служба слова Саакашвили.

Он также отметил, что уголовное дело против него сфальсифицировано, и "Путин, и Порошенко, и Иванишвили хотят от него избавиться".

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Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.

Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.

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