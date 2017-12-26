Саакашвілі прокоментував сьогоднішнє засідання окружного адмінсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі назвав «маленькою тактичною перемогою» рішення Окружного адміністративного суду Києва про перенесення розгляду справи за його позовом до міграційної служби щодо відмови у наданні йому додаткового захисту. Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ще одна маленька тактична перемога. Сьогодні окружний адмінсуд мав за вказівкою Банкової скасувати мій статус особи, яка користується захистом, щоб екстрадувати мене до нового року. Суд відмовився приймати рішення і відклав засідання як мінімум до 3-го січня, то ж Новий рік я точно буду зустрічати в Києві”, — написав він.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд по суті адміністративної справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту на 15 годину 3 січня.