Саакашвили прокомментировал сегодняшнее заседание окружного админсуда

"Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админсуд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решения и отложил заседание как минимум до 3-го января, поэтому Новый год я точно буду встречать в Киеве", - написал он.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января.