Саакашвілі прокоментував інформацію про отримання візи до Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі спростовує інформацію про свої наміри отримати голландську візу. Про це заявив Саакашвілі сьогодні в Києві по завершенні суду в апеляційному суді, передає кореспондент УНН.
"Весь цей час у мене була можливість виїхати за кордон, в тому числі у Нідерланди, Польщу і Литву, і це повідомлення (про отримання громадянства – ред.) бульварної преси… лідери багатьох країн – Туреччини, Польщі, Угорщини – це мої близькі друзі, які б з радістю мене зустріли", - сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, за даними De Telegraaf, у Нідерланах задовольнили запит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на отримання візи.