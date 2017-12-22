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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Саакашвілі прокоментував інформацію про отримання візи до Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі спростовує інформацію про свої наміри отримати голландську візу. Про це заявив Саакашвілі сьогодні в Києві по завершенні суду в апеляційному суді, передає кореспондент УНН.

Саакашвілі прокоментував інформацію про отримання візи до Нідерландів

"Весь цей час у мене була можливість виїхати за кордон, в тому числі у Нідерланди, Польщу і Литву, і це повідомлення (про отримання громадянства – ред.) бульварної преси… лідери багатьох країн – Туреччини, Польщі, Угорщини – це мої близькі друзі, які б з радістю мене зустріли", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, за даними De Telegraaf, у Нідерланах задовольнили запит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на отримання візи. 

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