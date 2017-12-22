Саакашвили прокомментировал информацию о получении визы в Нидерланды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опровергает информацию о своем намерении получить голландскую визу. Об этом заявил Саакашвили сегодня в Киеве после завершения суда в апелляционном суде, передает корреспондент УНН.
"Все это время у меня была возможность уехать за границу, в том числе в Нидерланды, Польшу и Литву, и это сообщение (о получении гражданства - ред.) бульварной прессы ... лидеры многих стран - Турции, Польши, Венгрии - это мои близкие друзья которые с радостью меня встретили", - сказал Саакашвили.
Напомним, по данным De Telegraaf, в Нидерлан удовлетворили запрос экс-президента Грузии Саакашвили на получение визы.