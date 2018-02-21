Саакашвілі про заборону в'їзду: зовсім скоро повернусь в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та колишній очільник одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну, “адже режиму Порошенка, за вказівками якого його і видворяють з країни, скоро прийде кінець”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії “РУХ НОВИХ СИЛ”, передає УНН.
“...я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки. Може принесу Петру Олексійовичу передачку у в’язницю, в пам’ять про минулі студентські роки, я не злопам’ятний...”, — сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заборонила колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в’їзд в Україну до 2021 року.
Як повідомляв УНН, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.