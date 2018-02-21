Саакашвили о запрете въезда: совсем скоро вернусь в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Экс-президент Грузии и бывший глава одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что вернется в Украину, "ведь режиму Порошенко, по указаниям которого его и выдворяют из страны, скоро придет конец". Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ", передает УНН.
"... я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо, гораздо раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о прошлых студенческих годах, я не злопамятный ... ", - сказал Саакашвили.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 2021 года.
Как сообщал УНН, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.