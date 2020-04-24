Саакашвілі приїхав на зустріч зі "слугами народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, який заявляв, що йому запропонували посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ, прибув на зустріч з членами фракції "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат від СН Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Почалася зустріч з Саакашвілі", - повідомив Качура, оприлюднивши відповідну фотографію.
Нагадаємо, 22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину програми нинішнього уряду.
Згодом перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко повідомив, що у вівторок або середу, 28 або 29 квітня відповідно, Верховна Рада може проголосувати за призначення на посаду віце-прем’єр-міністра Міхеіла Саакашвілі.