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Саакашвілі погодився стати прем'єром Грузії після перемоги опозиції на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова виконавчого комітету реформ України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Саакашвілі погодився стати прем'єром Грузії після перемоги опозиції на виборах

"Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня", - написав Саакашвілі.

Він роз'яснив, що зараз парламентські вибори не проводяться в Україні, але проводяться в Грузії.

"Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - зазначив Саакашвілі.

Він також нагадав, що зараз знаходиться в Україні і виконує свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром Парламент розгляне запропоновані нами раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації. Також я продовжую поїздки по Україні і працюю в штатному режимі.

Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там", - наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від "Єдиного національного руху" (ЄНР) і об'єднання "Сила в єдності" буде експрезидент країни Михеїл Саакашвілі.

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