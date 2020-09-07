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Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах

Киев • УНН

 • 13053 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Саакашвили согласился стать премьером Грузии после победы оппозиции на выборах

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", - написал Саакашвили.

Он разъяснил, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, но проводятся в Грузии.

"Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - отметил Саакашвили.

Он также напомнил, что сейчас находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на котором у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре Парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме.

Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, кандидатом на пост премьер-министра Грузии от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединение "Сила в единстве" будет экс-президент страны Михеил Саакашвили.

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