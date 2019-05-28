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Саакашвілі подякував Зеленському за повернення громадянства

Саакашвілі подякував Зеленському за повернення громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі подякував Президенту України Володимиру Зеленському за повернення громадянства. Про це Міхеіл Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН. 

"Дякую президенту Зеленському", - написав він. 

Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.

Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибуло з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.

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