Саакашвілі подав в НАБУ заяву проти Луценка і Грицака
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі подав до Національного антикорупційного бюро заяву про злочин групою осіб на чолі з Генпрокурором Юрієм Луценком і головою СБУ Василем Грицаком. Про це повідомляє прес-служба "Руху нових сил", передає УНН.
Як зазначається, у заяві стверджується, що за особистою вказівкою Ю.Луценка та В.Грицака, а також його заступників Павла Демчини та Віктора Кононенка “вчиняється ряд кримінальних правопорушень, щодо моїх оплічників з використанням службового становища, всупереч інтересам служби, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам мені та моїм друзям, в тому числі громадянам Грузії та громадським інтересам”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генпрокурор заявив, що до кінця дня Саакашвілі отримає підозру
Також в заяві вказується, що в діях чиновників ГПУ, СБУ, ДМС, Держприкордонної служби та управління Держохорони вбачаються злочини за ст.364 ККУ - "зловживання владою та службовим становищем". А загалом описані в заяві дії осіб “свідчать про вчинення злочину передбаченого статтею 255 ККУ створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину”.
Як повідомляв УНН, у результаті сутички, яка виникла у середу вранці під час розшуку екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою, постраждали 14 правоохоронців і двоє цивільних.