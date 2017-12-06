Саакашвили подал в НАБУ заявление против Луценко и Грицака

Как отмечается, в заявлении утверждается, что по личному указанию Ю.Луценко и В.Грицака, а также его заместителей Павла Демчина и Виктора Кононенко “совершается ряд уголовных преступлений, в отношении моих соратников с использованием служебного положения, вопреки интересам службы, что наносит существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам мне и моим друзьям, в том числе гражданам Грузии и общественным интересам”.

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Также в заявлении указывается, что в действиях чиновников ГПУ, СБУ, ГМС, Госпогранслужбы и управления Госохраны усматриваются преступления по ст.364 УК — “злоупотребление властью и служебным положением”. В целом описанные в заявлении действия лиц “свидетельствуют о совершении преступления предусмотренного статьей 255 УК “создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления”.

Как сообщал УНН, в результате столкновения, возникшего в среду утром во время розыска экс-главы Одесской ОГА Саакашвили под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей и двое гражданских.