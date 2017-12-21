Саакашвілі подав позов на Мін'юст щодо його екстрадиційної перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі звернувся з позовом до суду визнати незаконною та скасувати екстрадиційну перевірку щодо нього, яку розпочало Міністерство юстиції України та продовжила прокуратура міста Києва. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив його адвокат Руслан Чернолуцький, передає кореспондент УНН.
“Ми вважаємо, що ініціація екстрадиційної перевірки, яку розпочало Міністерство юстиції в кінці жовтня, а зараз здійснює прокуратури міста Києва, незаконна, оскільки Україна двічі відмовляла Грузії в екстрадиції Саакашвілі в 2014 і 2015 роках. Тому М.Саакашвілі подав вчора позов, де просить визнати незаконною таку перевірку з боку Міністерства юстиції”, — сказав Р.Чернолуцький.
Говорячи про неможливість екстрадиції або видворення М.Саакашвілі, що зараз, на його думку та думку його оточення, намагається зробити україська влада, адвокат зазначив, що існують три правові позиції, які унеможливлюють такі дії.
"Екстрадиція або видворення не мають законних підстав, оскільки, по-перше, він (М.Саакашвілі — ред.) має особливий статус, наданий Державною міграційною службою. По-друге, є справа щодо М.Саакашвілі, де він має статус підозрюваного. По-третє, Україна двічі відмовляла Грузії в його екстрадиції", — зазначив адвокат.
Як повідомляв УНН, за словами його адвоката, М.Саакашвілі готовий прийти на допит до СБУ на початку наступного тижня.