Саакашвили подал иск на Минюст из-за его экстрадиционной проверки

"Мы считаем, что инициация экстрадиционной проверки, которую начало Министерство юстиции в конце октября, а сейчас осуществляет прокуратура города Киева, незаконна, поскольку Украина дважды отказывала Грузии в экстрадиции Саакашвили в 2014 и 2015 годах. Поэтому М.Саакашвили подал вчера иск, где просит признать незаконным такую ​​проверку со стороны Министерства юстиции", - сказал Р.Чернолуцкий.

Говоря о невозможности экстрадиции или выдворения Саакашвили, что сейчас, по его мнению и мнению его окружения, пытается сделать украинская власть, адвокат отметил, что существуют три правовые позиции, которые делают невозможным такие действия.

"Экстрадиция или выдворение не имеют законных оснований, поскольку, во-первых, он (Саакашвили - ред.) имеет особый статус, предоставленный Государственной миграционной службой. Во-вторых, есть дело по М.Саакашвили, где он имеет статус подозреваемого. В-третьих, Украина дважды отказывала Грузии в его экстрадиции", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, по словам его адвоката, М.Саакашвили готов прийти на допрос в СБУ в начале следующей недели.