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Саакашвілі передали ліки та "Історію України" – адвокат

Саакашвілі передали ліки та "Історію України" – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги. Про це в коментарі УНН повідомив один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов.

“Юрій Дерев’янко, це народний депутат, Руслан Чорнолуцький та я, Павло Богомазов — ми адвокати, нас втрьох допустили до нього (М.Саакашвілі — ред.)...так, дійсно, йому передали речі першої необхідності — книжки "Історія України", книгу по виступам Р.Рейгана.

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Почувається він більш-менш задовільно, наскільки в цій ситуації це можливо, але продовжує голодувати”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.

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