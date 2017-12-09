Саакашвілі передали ліки та "Історію України" – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги. Про це в коментарі УНН повідомив один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов.
“Юрій Дерев’янко, це народний депутат, Руслан Чорнолуцький та я, Павло Богомазов — ми адвокати, нас втрьох допустили до нього (М.Саакашвілі — ред.)...так, дійсно, йому передали речі першої необхідності — книжки "Історія України", книгу по виступам Р.Рейгана.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокурори розпочали підготовку матеріалів справи Саакашвілі до суду
Почувається він більш-менш задовільно, наскільки в цій ситуації це можливо, але продовжує голодувати”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.