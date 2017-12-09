Саакашвили передали лекарства и "Историю Украины" - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Защитников бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги. Об этом в комментарии УНН сообщил один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов.
"Юрий Деревянко, это народный депутат Руслан Чернолуцкий и я, Павел Богомазов - мы адвокаты, нам втроем допустили к нему (М.Саакашвили - ред.) ... да, действительно, ему передали вещи первой необходимости - книги "История Украина", книгу по выступлениям Рейгана.
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Чувствует он более менее удовлетворительно, насколько в этой ситуации это возможно, но продолжает голодать", - сказал адвокат.
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .