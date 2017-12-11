Саакашвілі обіцяє продовжити голодування, якщо його знову повернуть до ІТТ

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-президент України та екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі обіцяє продовжити голодування, якщо сьогодні суд обере йому запобіжний захід “тримання під вартою” і поверне за грати. Про це Саакашвілі заявив сьогодні журналістам, перед початком судового засідання в Печерському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.