Саакашвілі обіцяє продовжити голодування, якщо його знову повернуть до ІТТ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-президент України та екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі обіцяє продовжити голодування, якщо сьогодні суд обере йому запобіжний захід “тримання під вартою” і поверне за грати. Про це Саакашвілі заявив сьогодні журналістам, перед початком судового засідання в Печерському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.
“Якщо вони мене повезуть знову до в'язниці, я буду голодувати... Я вважаю себе військовополоненим Путіним і українською владою, які ведуть війну проти мене і народу України”, — сказав Саакашвілі.
Він зазначив, що висунуте йому обвинувачення “брудне”.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.