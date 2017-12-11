Саакашвили обещает продолжить голодовку, если его снова вернут в ИВС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-президент Украины и экс-губернатор Одесской области Саакашвили обещает продолжить голодовку, если сегодня суд изберет ему меру пресечения "содержание под стражей" и вернет за решетку. Об этом Саакашвили заявил сегодня журналистам перед началом судебного заседания в Печерском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
"Если они меня повезут снова в тюрьму, я буду голодать ... Я считаю себя военнопленным Путиным и украинской властью, которые ведут войну против меня и народа Украины", - сказал Саакашвили.
Он отметил, что выдвинутое ему обвинения "грязное".
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.