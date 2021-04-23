Саакашвілі назвав міністрів і представників Зеленського злодіями

За його словами, "злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє".

Цитата

"У них на обличчі написано, хто вони такі. Треба просто таких міністрів знімати відразу. Таких заступників міністрів знімати відразу. Таких місцевих представників президента знімати відразу", - сказав Саакашвілі в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Доповнення

Раніше Саакашвілі заявив, що Україна і українські чиновники - це "кидалово".

До теми

Політологи вважають, що Михайло Саакашвілі перейшов в опозицію до влади Зеленського після того Президент розчарувався в його "реформаторських" здібностях. Цим вони пояснюють огульний піар Саакашвілі на тлі його безрезультатності.

Нагадаємо

Українське громадянство Михайлу Саакашвілі відновив Володимир Зеленський. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це він про це попросив Президента.