Саакашвілі: на суддю тепер почнуть “наїжджати”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прокоментував ухвалу Печерського районного суду Києва, який відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про застосування до нього цілодобового домашнього арешту. Про це він сьогодні сказав журналістам оголошення ухвали суду, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що це доказує, що проти логіки не попреш. Що реально у них було завдання ізолювати мене від української політики... Я звик з людьми спілкуватися не з дому, не з дачі, не по телефону й телевізору, я спілкуюся з людьми, заглядаючи їм в очі. Не для того мерзли люди весь день сьогодні, не для того вийшла вчора велика кількість людей... Вони хотіли сховати мене від народу і народ сховати від мене”, — сказав Саакашвілі.
Також він назвав слідчого суддю, яка не задовольнила клопотання прокуратури, дуже мужньою.
“Реально дуже мужня суддя. Я знаю, що зараз на неї будуть наїжджати. Зараз будуть всякі дисциплінарні речі. Але вже система все-одно розвалюється в них. Вона молодець, все правильно зробила. Все по закону”, — зазначив екс-голова Одеської ОДА.
Раніше Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.