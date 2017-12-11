Саакашвілі: на суддю тепер почнуть “наїжджати”

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прокоментував ухвалу Печерського районного суду Києва, який відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про застосування до нього цілодобового домашнього арешту. Про це він сьогодні сказав журналістам оголошення ухвали суду, передає кореспондент УНН.