Саакашвили: на судью теперь начнут "наезжать"

"Я думаю, что это доказывает, что против логики не попрешь. Реально у них была задача изолировать меня от украинской политики ... Я привык с людьми общаться не из дома, не с дачи, не по телефону и телевизору, я общаюсь с людьми, заглядывая им в глаза. Не для того мерзли люди весь день сегодня, не для того вышло вчера большое количество людей ... Они хотели скрыть меня от народа и народ скрыть от меня", - сказал Саакашвили.

Также он назвал следственную судью, которая не удовлетворила ходатайство прокуратуры, очень мужественной.

"Реально очень мужественная судья. Я знаю, что сейчас на нее будут наезжать. Сейчас будут всякие дисциплинарные вещи. Но уже система все равно разваливается у них. Она молодец, все правильно сделала. Все по закону", - отметил экс-глава Одесской ОГА.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.