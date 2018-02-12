Саакашвілі можуть видворити до Польщі – соратниця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі можуть видворити з України до Польщі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook його соратниця Ліза Богуцька, передає УНН.
“Попередньо їдемо в аеропорт Бориспіль. Рейс на Варшаву в 17:25. Схоже, що Мішу хочуть вивезти цим рейсом. Одночасно треба контролювати західний напрямок. Будемо блокувати дороги. Загальна мобілізація”, — написала вона.
Наразі УНН намагається дізнатися, хто затримав Саакашвілі і з якою метою. За неофіційною інформацією агентства, його затримали прикордонники разом з міграційною службою.
Нагадаємо, соратник екс-президента Грузії повідомив, що М.Саакашвілі забрали невідомі.
Політтехнолог Сергій Гайдай написав, що Міхеіла Саакашвілі затримали люди з написом “Державна прикордонна служба”.