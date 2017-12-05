Саакашвілі можуть додати статтю “втеча з-під варти” - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі до вже інкримінованої 256-ї статті КК (сприяння учасникам злочинних організацій) можуть додати статтю “втеча з-під варти”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.
“Не виключно (і зараз це питання вирішується), що проти нього (Саакашвілі - ред.) буде відкрито ще одно кримінальне провадження за втечу з-під варти”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, М.Саакашвілі звільнили із заблокованого автомобіля.
Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.