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Саакашвілі можуть додати статтю “втеча з-під варти” - джерело

Саакашвілі можуть додати статтю “втеча з-під варти” - джерело

Київ • УНН

 • 20146 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі до вже інкримінованої 256-ї статті КК (сприяння учасникам злочинних організацій) можуть додати статтю “втеча з-під варти”. Про це УНН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

“Не виключно (і зараз це питання вирішується), що проти нього (Саакашвілі - ред.) буде відкрито ще одно кримінальне провадження за втечу з-під варти”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, М.Саакашвілі звільнили із заблокованого автомобіля.

Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

Як повідомляв УННСБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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