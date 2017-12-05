Саакашвили могут добавить статью "побег из-под стражи" - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили к уже инкриминируемой 256-й статье УК (содействие участникам преступных организаций) могут добавить статью "побег из-под стражи". Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Не исключено (и сейчас этот вопрос решается), что против него (Саакашвили - ред.) будет открыто еще одно уголовное производство за побег из-под стражи", - сказал собеседник агентства.
Напомним, М.Саакашвили освободили из заблокированного автомобиля.
После того как активисты освободили из автомобиля правоохранителей задержанного М.Саакашвили на улице Трехсвятительской, колонна людей двинулась по улице Костельной в сторону до Майдана Незалежности, а потом вышла на Крещатик.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание М.Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.